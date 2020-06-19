Национальная библиотека Бурятии начинает обслуживание читателей

Обслуживание читателей осуществляется при соблюдении следующих условий при входе в библиотеку:





Национальная библиотека Бурятии начинает обслуживание пользователей без предоставления читальных залов. Регистрация читателей с 20 июня. Получить читательский билет можно на 1 этаже по паспорту.На первом этаже в зале абонемента художественной литературы заработал с 18 июня. Здесь можно сдать книги или взять их на дом для чтения. В библиотеке уточняют, что книги, которые оставались на руках читателей с 18 марта, были автоматически продлены.На втором этаже в зале электронных ресурсов с 20 июня доступны только сервисные услуги без предоставления рабочего места: копирование документов, чёрно-белая и цветная печать документов, сканирование документов, ламинирование, брошюрование, отправка и получение писем по электронной почте.На четвёртом этаже в отделе краеведческой и национальной литературы с 20 июня осуществляется выдача книг под залог.- Внимание! Не выдаются на дом единственные экземпляры документов, редкие, ценные и справочные издания. При необходимости можно сделать ксерокопии на 2 этаже в зале электронных ресурсов, - уточнили в библиотеке.Центр обслуживания граждан с ограничениями жизнедеятельности начинает обслуживание с 22 июня по предварительной записи.- осуществляется дистанционное измерение температуры тела,- при посещении библиотеки читатель должен иметь и использовать средства индивидуальной защиты (защитную маску и перчатки),- при посещении библиотеки читатели должны соблюдать дистанцию в 1.5 м-2 м придерживаясь ограничительный разметки.