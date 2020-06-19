В бурятский посёлок Иракинда большегрузы могут добраться вброд по реке

Здесь дождями размыло дорогу и мост
В посёлке Иракинда в Муйском районе Бурятии открыт проезд для большегрузов. В районе размытого моста, ведущего в посёлок, организован проезд для транспорта высокой проходимости вброд реки.
- В настоящее время ведётся подготовительная работа по ремонту моста и дорожного полотна. Завершить аварийно-ремонтные работы планируется 22 июня, - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.
Как сообщал «Байкал-Daily», ливень размыл дорогу и подъездные пути к мосту
. Автодороги в посёлок не было.
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