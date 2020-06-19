Забайкалец украл у соседа ружьё и закопал во дворе

Общество, Фото: УМВД по Забайкальскому краю

Потерпевший сам пригласил соседа, чтобы отметить покупку ружья



В Акшинском районе в полицию поступило сообщение от 63-летнего жителя села Нарасун о хищении охотничьего ружья «Вепрь Ланкастер» стоимостью около 50 тысяч рублей. Установлено, что потерпевший пригласил в гости знакомых, чтобы отметить покупку, а спустя несколько дней обнаружил пропажу ружья из сейфа.



Полицейские установили и задержали 33-летнего соседа мужчины. Выяснилось, что после ухода гостей, подозреваемый вернулся в дом потерпевшего и увидел его спящим, рядом находился ключ от сейфа. Воспользовавшись сложившейся ситуацией, он украл оружие и закопал его у себя в огороде.



- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 226 УК РФ «Хищение огнестрельного оружия». Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трёх до семи лет. Мужчина помещен в изолятор временного содержания. Оружие изъято, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.

