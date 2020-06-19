В Бурятии тушили 6 лесных пожаров

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

В Тункинском нацпарке ликвидируют локализованный очаг



В Бурятии за прошедшие сутки проводились работы по тушению 6 лесных пожаров в Еравнинском, Заиграевском, Прибайкальском районах и Тункинском нацпарке на общей площади 47 га.



Два лесных пожара в Заиграевском и Прибайкальском районе ликвидированы.



На утро 19 июня продолжается работа по тушению лесного пожара в Прибайкальском районе на площади 3 га. Также продолжается работа по дотушиванию трех локализованных очагов в Еравнинском, Прибайкальском районе и Тункинском нацпарке.



С огнём боролись 157 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано 34 единицы лесопожарной техники, сообщили в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.



