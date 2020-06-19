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В Бурятии из пограничной зоны исключили 15 населённых пунктов

В Бурятии из пограничной зоны исключили 15 населённых пунктов
Общество,  Фото:Пограничное управления ФСБ России по Бурятии
В республике пересмотрели пределы пограничной зоны

Пограничным управлением ФСБ России по Бурятии совместно с органами государственной власти и местного самоуправления региона внесены предложения по изменению пределов пограничной зоны на приграничной территории республики.

- Согласно вступившему в законную силу нормативно-правовому акту из пограничной зоны исключены 15 населённых пунктов, а пределы пограничной зоны в некоторых районах уменьшились на 5-7 километров, - сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Бурятии.

Например, в Кяхтинском районе исключена из пограничной зоны достаточно крупная по численности проживающего населения территория сельского поселения «Усть-Кяхтинское».

- Действующий в Бурятии пограничный режим способствует снижению числа случаев незаконного пересечения государственной границы, а также снижению уровня преступности на территории приграничных районов, - пояснили в пресс-службе.

Сотрудники пограничных органов наделены полномочиями по проверке документов у лиц, въезжающих в пограничную зону и осмотру транспортных средств в целях обнаружения укрывшихся нарушителей, а также запрещённых предметов и грузов.

В соответствии с правилами пограничного режима все граждане, прибывающие в пограничную зону, должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность и пропуск, оформленный в Пограничном управлении.

За первый квартал 2020 года пограничниками Бурятии оформлено и выдано 3645 пропусков гражданам, намеревающимся посетить населённые пункты, расположенные на приграничной территории.

В январе – мае этого года за нарушение правил пограничного режима к административной ответственности привлечён 341 гражданин.

Внесённые изменения:

Окинский район – пределы пограничной зоны уменьшились на 5-7 км;
Тукнкинский район – из пограничной зоны выведены населённые пункты Могойты, Туран;
Закаменский район – из пограничной зоны выведены населённые пункты Шара-Азарга, Хамней, Хуртага, Усть-Бургалтай, Михайловка, Улекчин, Харацай, автодорога «Улан-Удэ – Закаменск»;
Джидинский район – из пограничной зоны выведены населённые пункты Нарын, Шортыкей, Тахой, населённые пункты, входящие в сельское поселение «Нижнебургалтайское».
Кяхтинский район – из пограничной зоны выведена территория сельского поселения «Усть-Кяхтинское».
пограничное управление
 
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