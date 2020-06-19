В Бурятии из пограничной зоны исключили 15 населённых пунктов

Сотрудники пограничных органов наделены полномочиями по проверке документов у лиц, въезжающих в пограничную зону и осмотру транспортных средств в целях обнаружения укрывшихся нарушителей, а также запрещённых предметов и грузов.





Пограничным управлением ФСБ России по Бурятии совместно с органами государственной власти и местного самоуправления региона внесены предложения по изменению пределов пограничной зоны на приграничной территории республики.- Согласно вступившему в законную силу нормативно-правовому акту из пограничной зоны исключены 15 населённых пунктов, а пределы пограничной зоны в некоторых районах уменьшились на 5-7 километров, - сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Бурятии.Например, в Кяхтинском районе исключена из пограничной зоны достаточно крупная по численности проживающего населения территория сельского поселения «Усть-Кяхтинское».- Действующий в Бурятии пограничный режим способствует снижению числа случаев незаконного пересечения государственной границы, а также снижению уровня преступности на территории приграничных районов, - пояснили в пресс-службе.В соответствии с правилами пограничного режима все граждане, прибывающие в пограничную зону, должны иметь при себе документ, удостоверяющий личность и пропуск, оформленный в Пограничном управлении.За первый квартал 2020 года пограничниками Бурятии оформлено и выдано 3645 пропусков гражданам, намеревающимся посетить населённые пункты, расположенные на приграничной территории.В январе – мае этого года за нарушение правил пограничного режима к административной ответственности привлечён 341 гражданин.– пределы пограничной зоны уменьшились на 5-7 км;– из пограничной зоны выведены населённые пункты Могойты, Туран;– из пограничной зоны выведены населённые пункты Шара-Азарга, Хамней, Хуртага, Усть-Бургалтай, Михайловка, Улекчин, Харацай, автодорога «Улан-Удэ – Закаменск»;– из пограничной зоны выведены населённые пункты Нарын, Шортыкей, Тахой, населённые пункты, входящие в сельское поселение «Нижнебургалтайское».– из пограничной зоны выведена территория сельского поселения «Усть-Кяхтинское».