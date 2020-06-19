В Бурятии работник дорожного предприятия распорядился вырубить лес на 1,4 млн рублей

Уголовное дело передано в суд



В Бурятии работник дорожного предприятия обвиняется в незаконной рубке леса.



По версии следствия дорожное предприятие осуществляет реконструкцию участка автомобильной дороги «Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян» в Баргузинском районе. В январе 2019 года начальник участка для обустройства площадки под установку асфальтобетонного завода, не имея разрешительных документов, дал указание подчинённым произвести очистку покрытой лесом территории.



Бульдозером работники выкорчевали 120 деревьев, расположенных в Центральной экологической зоне Байкальской природной территории.



Ущерб, причинённый лесному фонду, составил 1,4 млн рублей, из которых 1 млн. рублей предприятием возмещён. Для взыскания с обвиняемого оставшейся суммы ущерба прокуратурой республики заявлен гражданский иск.



Уголовное дело направлено в Баргузинский районный суд для рассмотрения по существу, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

