В Бурятии изобрели экспресс-тесты на антитела к SARS-CoV-2

Уникальность этого научного подхода к тестированию в скорости получения результата, с эффективностью около 95%.





- Новый экспресс тест способен всего за 10-20 минут определить наличие антител IgG/IgM к SARS-COV-2 (COVID-19). Антитела IgM могут свидетельствовать о недавнем инфицировании и начале заболевания, тогда как антитела IgG признак поздних стадий заболевания, - пояснили в компании.