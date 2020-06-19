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В Бурятии изобрели экспресс-тесты на антитела к SARS-CoV-2

В Бурятии изобрели экспресс-тесты на антитела к SARS-CoV-2
Общество,  Фото:pixabay.com
Результат получают за несколько минут

Компания, зарегистрированная в Бурятии, ООО «Рапид Био», являющаяся резидентом «Сколково», разработала и провела клинические испытания, а 17 июня зарегистрировала в Росздравнадзоре экспресс-тест на антитела к SARS-CoV-2.

Уникальность этого научного подхода к тестированию в скорости получения результата, с эффективностью около 95%.

- Новый экспресс тест способен всего за 10-20 минут определить наличие антител IgG/IgM к SARS-COV-2 (COVID-19). Антитела IgM могут свидетельствовать о недавнем инфицировании и начале заболевания, тогда как антитела IgG признак поздних стадий заболевания, - пояснили в компании.

Для реализации этого проекта компанией «Рапид Био» получен грант фонда Сколково, а также оказана поддержка региональным фондом развития промышленности Бурятии.

- На первоначальном этапе закупаемое универсальное оборудование по производству тестов (в том числе для вышеуказанных экспресс-тестов) планируется к размещению в августе-сентябре текущего года на производственной площадке в Сколково, параллельно будет запущена подготовка необходимых кадров (около 15 человек) в республике, и до конца года (начало следующего) планируется открытие серийного производства линейки различных тестов в Улан-Удэ, - сообщили в пресс-службе министерства промышленности Бурятии.

Планируемое количество выпуска тестов на COVID составляет более 2 млн. штук. Стоимость за 1 штуку будет в около 600 рублей, при этом стоимость других аналогов, представленных на российском рынке находится в диапазоне 1500-3000 рублей.

- Министерство делает ставку на инновации, оказывает государственную поддержку через свои подведомственные структуры предприятиям, которые не только создают наукоёмкие технологии, но и реализовывают их, получают продукцию, которая по своим качествам будет востребована и может выйти на мировые рынки. Так, вслед за искусственной кожей появились тесты на COVID. Производственное предприятие в Бурятии будет запущено в конце года, в крайнем случае в начале следующего, - сказал министр промышленности и торговли республики Сергей Желтиков.

Как сообщал «Байкал-Daily», осенью 2018 года в отделении гнойной хирургии в Улан-Удэ провели первые операции по пересадке искусственной кожи. Аналог живой кожи был создан бурятскими учёными на основе производных клеток кожи – коллагена и ламинин.

Позже сообщили, что искусственную кожу будут продавать в аптеках.
профилактика коронавирус
 
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