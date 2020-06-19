Читинец спрятал угнанную машину у знакомого

Он заменил госномера и хотел продать автомобиль



В Чите полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля «ВАЗ-2107».



С заявлением в полицию обратился 57-летний местный житель. Он оставил автомобиль на ночь во дворе многоэтажного дома. На отечественный автомобиль обратил внимание 20-летний читинец. Вскрыв «Жигули», молодой человек завёл машину и уехал.



Чтобы скрыть следы преступления, читинец спрятал машину в гараже своего знакомого в селе Засопка. Он заменил госномера и хотел продать авто.



В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы. Автомобиль изъят в технически исправном состоянии, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.





