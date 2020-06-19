Он заменил госномера и хотел продать автомобиль
В Чите полицейские задержали подозреваемого в угоне автомобиля «ВАЗ-2107».
С заявлением в полицию обратился 57-летний местный житель. Он оставил автомобиль на ночь во дворе многоэтажного дома. На отечественный автомобиль обратил внимание 20-летний читинец. Вскрыв «Жигули», молодой человек завёл машину и уехал.
Чтобы скрыть следы преступления, читинец спрятал машину в гараже своего знакомого в селе Засопка. Он заменил госномера и хотел продать авто.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Молодому человеку грозит до пяти лет лишения свободы. Автомобиль изъят в технически исправном состоянии, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Читинец спрятал угнанную машину у знакомого
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