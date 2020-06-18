В Бурятии обсудили проблему распространения фейков во время подготовки к голосованию по Конституции

Общественники, юристы и политологи высказали своё мнение о «вбросах» недостоверной информации



Сегодня состоялась видеоконференция Общественной палаты Бурятии на тему «Картина фэйком. Информационные манипуляции в период подготовки к общероссийскому голосованию по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации». В конференции приняли участие председатели и члены общественных советов при администрациях районов республики, общественные деятели, юристы, политологи и СМИ.



Председатель Общественной палаты Баир Бальжиров открыл конференцию и сообщил, что на население страны оказывается информационное давление – постоянно вбрасываются фейки и недостоверная информация в связи с грядущим общероссийским голосованием. «Не постесняюсь сказать, это – информационная война», подчеркнул председатель.



С докладом ассоциации «Независимый общественный мониторинг» об информационной манипуляции выступил член Совета по правам человека при президенте России Александр Брод.



- Во всем информационном потоке действуют самоназванные «эксперты», последовательно и четко манипулирующие общественным мнением для дискредитации формы и содержания конституционной реформы. Сразу же в оборот были запущены такие термины как «покушение на конституцию и право», «недореферендум». Некоторые политические и общественные силы объявили, что будут готовить альтернативные поправки и проводить альтернативное голосование, - рассказал Александр Брод.



По его словам, многие призывают бойкотировать голосование и игнорируют многообразие поправок, касающихся вопросов социальной политики, экологии, культуры, сферы межнациональных отношений, традиционных семейных ценностей и т.д.



- В настоящее время противники реформы откровенно спекулируют на особенностях ситуации, связанной с периодом выхода из пандемии коронавируса, утверждая, что власть вместо того, чтобы отказаться от проведения голосования, наоборот, вынуждает граждан к участию, что грозит новой волной заболеваний. Эксплуатируется тема якобы неправового применения новых форм голосования, особенно дистанционного электронного голосования, которое предлагается для того, чтобы, по мнению недоброжелателей, сфальсифицировать итоги общероссийского плебисцита, - отметил он.



Тем не менее, изменить умонастроения большей части общества не удается: две трети россиян - 67% - намерены участвовать в голосовании о внесении поправок в Конституцию, из них 61% готовы поддержать нововведения, следует из опроса ВЦИОМ.



Доклад прокомментировали общественные деятели, политологи и юристы Бурятии. Так, первый зампредседателя Общественной палаты Бурятии Татьяна Думнова отметила, что фейки появляются не просто так, ими пользуются люди, которые хотят сеять панику и нестабильность в обществе.



- Я хочу пополнить список фейков. Недавно была в селе, что говорят граждане? Когда услышали, что каждому будут выдавать ручки, то граждане посчитали, что оказывается там - бесцветные чернила, и если человек поставит галочку, то эта галочка исчезнет. Это фейк вне соцсетей, - рассказала Татьяна Думнова.



В ответ на это зампредседателя Избирательной комиссии Бурятии Владимир Норбоев ответил, что те ручки, которые будут выдаваться вместе со средствами индивидуальной защиты, не содержат «никаких таких средств, чтобы исчезли галочки на бюллетенях».



Между тем, электоральный юрист Николай Васюткин поделил недостоверную информацию на два типа и разъяснил, чет отличается общероссийское голосование от референдума.



- Недостоверную информацию можно разделить на две категории – фейки, за которыми стоят определённые политические силы, и просто мнения, сообщения со стороны граждан, которые, к сожалению, не полностью проинформированы. Скажу следующее - понятие всероссийское голосование не раскрыто как институт. Его смешивают с таким понятием как референдум, где предусматривается агитация и так далее. Голосование - это вариант опроса граждан, где главной целью ставится выявление общественного мнения населения, агитация здесь не предполагается. Поэтому фейки о том, что розыгрыши являются агитацией или подкупом – беспочвенные, - объяснил Николай Васюткин.



Член Общественной палаты Бурятии из Северобайкальска Светлана Авдзевич предложила снять социальный ролик, в которых бы объяснилось, что жителям лучше пользоваться достоверными источниками информации, а не слушать «диванных критиков».



Юрист Павел Дудин отметил, что главная причина беспомощности перед фейками – отсутствие необходимого базового набора ценностей и ориентиров в обществе. Он подчеркнул, что прививать обществу ценности эффективнее, чем «устраивать акции по дискредитации деструктивных сил, которые занимаются этой информационной войной».



