В Бурятии парень готовился устроить взрыв в техникуме

В течение 2019 года он готовился к преступлению, но был своевременно задержан
В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего молодого человека.
По данным следствия, с ноября 2018 года обвиняемый после систематических просмотров в сети Интернет новостных публикаций и видеозаписей о происшествиях, связанных с массовыми убийствами людей в учебных заведениях страны, из хулиганских побуждений решил совершить схожее преступление в одном из техникумов Улан-Удэ. Он решил это сделать путём изготовления и приведения в действие радиоуправляемых взрывных устройств, после парень намеревался применить огнестрельное оружие.
В течение 2019 года готовясь к преступлению, парень искал в сети и изучал сведения о порядке создания самодельных взрывных устройств. После чего купил нужные компоненты, из которых изготовил не менее 15 взрывных устройств и в ходе испытаний осуществил их подрывы.
Во время одного из таких подрывов обвиняемый уничтожил пустующий жилой дом в сельской местности. Также, подыскивая соучастников, он предложил трём знакомым вместе совершить запланированное преступление, но получил от них отказ. Но это не остановило молодого человека.
Продолжая подготовку, он для получения беспрепятственного доступа к помещениям учебного заведения предпринял попытку поступить в него и под видом абитуриента несколько раз посещал здание.
Также обвиняемый купил пневматический пистолет, военную тактическую экипировку, противогазы, чёрные маски, дистанционные пульты для подрыва самодельных взрывных устройств.
Однако он не смог довести свой преступный умысел до конца, так как своевременно был изобличён и задержан сотрудниками УФСБ Бурятии.
Молодой человек обвиняется в совершении 18 преступлений по ч. 1 ст. 223.1 УК РФ «Незаконное изготовление взрывчатых веществ, взрывных устройств», 18 преступлений по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ «Незаконное хранение и ношение взрывных устройств», ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем взрыва» и ч. 1 ст. 30, пп. «а», «е», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ «Приготовление к убийству двух и более лиц общеопасным способом из хулиганских побуждений».
- В настоящее время в ходе проведённого предварительного расследования собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением вскоре будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - заключили в СУ СК РФ по Бурятии.
В Бурятии парень готовился устроить взрыв в техникуме
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