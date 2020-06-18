В бурятском селе оборудовали пирс для водозабора пожарными машинами

Общество, Фото: пресс-служба республиканского агентства ГО и ЧС

Пирс появился на реке Итанца



В селе Нестерово Прибайкальского района администрация поселения организовала оборудование пирса на реке Итанца.



- Предприниматель Павел Белых выделил для этого КАМАЗ и фронтальный погрузчик, на которых Сергей Нестеров и Михаил Орлов в свободное от основной работы время грузили и подвозили гравий и выравнивали рельеф берега. Местный житель Александр Чернецкий и работник администрации сельского поселения Иван Позденко в это время спиливали кустарник и очищали площадку под пирс, - рассказали в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.



Теперь в селе Нестерово появилось оборудованное место для забора воды пожарными автомобилями. Это в разы сократит время подвоза воды на пожары, а значит позволит огнеборцам эффективнее тушить пожары.

