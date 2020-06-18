Пирс появился на реке Итанца
В селе Нестерово Прибайкальского района администрация поселения организовала оборудование пирса на реке Итанца.
- Предприниматель Павел Белых выделил для этого КАМАЗ и фронтальный погрузчик, на которых Сергей Нестеров и Михаил Орлов в свободное от основной работы время грузили и подвозили гравий и выравнивали рельеф берега. Местный житель Александр Чернецкий и работник администрации сельского поселения Иван Позденко в это время спиливали кустарник и очищали площадку под пирс, - рассказали в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.
Теперь в селе Нестерово появилось оборудованное место для забора воды пожарными автомобилями. Это в разы сократит время подвоза воды на пожары, а значит позволит огнеборцам эффективнее тушить пожары.
В бурятском селе оборудовали пирс для водозабора пожарными машинами
Общество, Фото:
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