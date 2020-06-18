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Житель Бурятии украл деньги с чужого счёта

Житель Бурятии украл деньги с чужого счёта
Общество,  Фото:pixabay.com
Мужчина воспользовался неотключённой услугой «мобильный банк»

14 июня в полицию Железнодорожного района обратился 27-летний улан-удэнец и сообщил о несанкционированном списании с его банковского счёта восьми тысяч рублей.

Полицейские установили держательницу карты, на имя которой был совершён перевод. По подозрение попал её 25-летний супруг.

Установлено, что житель Заиграевского района приобрёл абонентский номер, который, как оказалось, привязан к банковскому счету прежнего владельца. Перестав пользоваться сим-картой, потерпевший не отключил «мобильный банк».

Когда злоумышленнику на телефон стали приходить сервисные смс-уведомления о движении денег по счету, он решил воспользоваться чужими средствами.

- Отметим, что ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за кражу. В настоящее время в отношении него расследуется уголовное дело по факту незаконной рубки леса в Заиграевском районе, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

За кражу возбуждено уголовное дело. Ведётся следствие. Причинённый ущерб мужчина частично возместил.
кража
 
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