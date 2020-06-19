В Бурятии сегодня дождливо

Местами возможны грозы



По данным Бурятского гидрометцентра, 19 июня по республике местами кратковременные дожди, днём местами грозы. Ветер северный 5-10, местами до 14 м/с.



Температура воздуха ночью 8-13, местами по северу 1-6 тепла, по Баунтовскому району до -2, днём 26-31, местами 17-22 тепла.



В Улан-Удэ днём возможен небольшой дождь. Ветер северный ночью слабый, днём 6-11 м/с. Температура ночью 10-12, днём 26-28 тепла.



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