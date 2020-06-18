Улан-удэнцам сообщили о графике работы пункта регистрации машин



- вторник: с 8 час. 30 мин. до 18 час. 45 мин. (перерыв на обед с 13.00 до 14.00);

- среда: с 08 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин.;

- четверг: с 08 час. 30 мин. до 18 час. 45 мин. (перерыв на обед с 13.00 до 14.00);

- пятница: с 08 час. 30 мин. до 17 час. 45 мин. (перерыв на обед с 13.00 до 14.00);

- суббота: с 08 час. 30 мин. до 16 час. 45 мин. (перерыв на обед с 13.00 до 14.00).



- Дополнительно сообщаем, что в целях необходимости принятия дополнительных мер по предупреждению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) приём граждан только в медицинских масках, в назначенное время, без сопровождающих лиц, - отметили в УГИБДД по Бурятии.



В целях повышения качества предоставления госуслуги (в электронном виде) по регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним, продолжает работу соответствующий пункт регистрации межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД МВД по Бурятии. Он расположен по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Мокрова, 30.Работает пункт регистрации по следующему графику: