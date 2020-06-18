День общероссийского голосования по поправкам к Конституции России объявлен выходным
Министерство труда и социальной защиты населения Забайкальского края дало разъяснения по оплате труда 1 июля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
- Дата референдума официально объявлена выходным днём. Поэтому в соответствии с Трудовым кодексом оплата труда в праздничные дни, производится в повышенном размере. Для не работающих в этот день, оплата труда за июль останется прежней, - уточнила министр труда и социальной защиты населения Забайкальского края Инна Щеглова.
Также по желанию работника, работающего 1 июля, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа непосредственно в день голосования оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. При этом 1 июля не исключается из нормы рабочего времени, следовательно, отпуск на этот день не продлевается.
Работа 1 июля оплачивается в двойном размере
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