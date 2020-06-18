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В Бурятии убивший беременную жену мужчина получил 18 лет колонии

В Бурятии убивший беременную жену мужчина получил 18 лет колонии
Общество,  Фото:pixabay.com
В момент преступления он был пьян 

17 июня 2020 года Верховный суд Бурятии вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого за умышленное убийство жителя села Турунтаево. Он признан виновным в убийстве заведомо беременной женщины (п. «г» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Установлено, что в ночь на 1 января 2019 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанёс множественные удары своей беременной супруге. Затем он задушил жену. В результате механической асфиксии потерпевшая скончалась.

Суд в действиях виновного установил особо опасный рецидив преступления и назначил наказание в виде 18 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима.

Приговор в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», мужчина проживал в селе Турунтаево Прибайкальского района Бурятии со своей сожительницей, которая была беременна, и они ждали рождения сына. 31 декабря мужчина и женщина пошли в гости к односельчанину, где в компании приятелей начали отмечать Новый год. Беременная женщина также употребляла спиртные напитки и вскоре опьянела.

Под утро после застолья сожитель предложил ей возвращаться домой, но женщина отказалась. Тогда пьяный мужчина разозлился и принялся избивать беременную. Затем, не дав потерпевшей одеться, он насильно вывел её на улицу босиком, без верхней одежды и потащил домой. По пути злоумышленник продолжал с силой наносить женщине удары кулаками по голове, туловищу и конечностям, а затем возле ограды руками задушил её.

Тело потерпевшей он занёс домой, положил на кровать и укрыл одеялом. Через некоторое время, придя в себя, он вызвал скорую помощь. Медики, в свою очередь, сообщили о преступлении в правоохранительные органы.

суд
 
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