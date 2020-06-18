Студенты отпразднуют свой онлайн-выпускной 27 июня

Организаторы надеются, что всероссийский выпускной станет ежегодным летним праздником студенчества



Всероссийский выпускной для студентов пройдёт 27 июня в режиме онлайн. Об этом заявили министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.



Как сообщает пресс-служба минспорта РБ, онлайн-выпускной для студентов в этом году – это целая серия мероприятий: интеллектуальная онлайн-викторина, напутствия руководителей крупных компаний в социальных сетях, онлайн-лекции, челленджи и многое другое.



Кульминацией праздника будет онлайн-концерт, главными героями которого станут сами выпускники из разных уголков России. С поздравлениями обратятся ректоры университетов, главы корпораций и знаменитости. На концерте выступят любимые студентами артисты и популярные блогеры.



- Уверен, что первый всероссийский студенческий выпускной станет новой традицией – ежегодным летним праздником студенчества. Он не только объединит университеты, даст возможность на всю страну поздравить выпускников и рассказать истории лучших из них, но и позволит сказать слова благодарности преподавателям и родителям за их труды. Они их заслужили по праву, – сказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.



- Мы хотим, чтобы несмотря ни на что настоящий праздник в этом году состоялся абсолютно у всех выпускников. Новый формат выпускного вечера продолжит традиции прошлых лет, а для некоторых студентов станет приятным дополнением к оффлайн-мероприятию в вузе. Онлайн-выпускной состоится в последнюю субботу июня и объединит всех выпускников вузов нашей страны, – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

