 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 Июня

17 Июня

Популярное

Студенты отпразднуют свой онлайн-выпускной 27 июня

Студенты отпразднуют свой онлайн-выпускной 27 июня
Общество,  Фото:pixabay.com
Организаторы надеются, что всероссийский выпускной станет ежегодным летним праздником студенчества

Всероссийский выпускной для студентов пройдёт 27 июня в режиме онлайн. Об этом заявили министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Как сообщает пресс-служба минспорта РБ, онлайн-выпускной для студентов в этом году – это целая серия мероприятий: интеллектуальная онлайн-викторина, напутствия руководителей крупных компаний в социальных сетях, онлайн-лекции, челленджи и многое другое.

Кульминацией праздника будет онлайн-концерт, главными героями которого станут сами выпускники из разных уголков России. С поздравлениями обратятся ректоры университетов, главы корпораций и знаменитости. На концерте выступят любимые студентами артисты и популярные блогеры.

- Уверен, что первый всероссийский студенческий выпускной станет новой традицией – ежегодным летним праздником студенчества. Он не только объединит университеты, даст возможность на всю страну поздравить выпускников и рассказать истории лучших из них, но и позволит сказать слова благодарности преподавателям и родителям за их труды. Они их заслужили по праву, – сказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.

- Мы хотим, чтобы несмотря ни на что настоящий праздник в этом году состоялся абсолютно у всех выпускников. Новый формат выпускного вечера продолжит традиции прошлых лет, а для некоторых студентов станет приятным дополнением к оффлайн-мероприятию в вузе. Онлайн-выпускной состоится в последнюю субботу июня и объединит всех выпускников вузов нашей страны, – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.
вузы студенты диплом выпускники
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Агинский округ стал призёром первого ведомственного конкурса минкультуры РФ
Агинский округ стал призёром первого ведомственного конкурса минкультуры РФ
Общество, 18.06.2020
В конкурсе «Дом культуры. Новый формат» участвовали 77 регионов России
В Хоринском районе Бурятии фермеры строят общежитие для студентов
В Хоринском районе Бурятии фермеры строят общежитие для студентов
Общество, 18.06.2020
Учащиеся БГСХА приедут в хозяйство на практику со следующего сезона
В Бурятии подвели итоги конкурса эскизов медали за борьбу с COVID-19
В Бурятии подвели итоги конкурса эскизов медали за борьбу с COVID-19
Общество, 18.06.2020
Разработчики лучших макетов получили призы. ФОТО
В Монголии напишут «Диктант Победы»
В Монголии напишут «Диктант Победы»
Общество, 18.06.2020
Помимо событий Великой Отечественной, участникам надо будет вспомнить фильмы и литературные произведения о войне
В Чите прошла первая совместная репетиция колонн парада Победы
В Чите прошла первая совместная репетиция колонн парада Победы
Общество, 18.06.2020
По главной площади Забайкалья пройдут более 70 единиц военной техники ВВО
«Это разве нормально?»: Часть улан-удэнцев не получила горячую воду
«Это разве нормально?»: Часть улан-удэнцев не получила горячую воду
Общество, 18.06.2020
В Октябрьском районе восстановление горячего водоснабжения осложнено вновь выявленным дефектом
В Улан-Удэ начнёт работу научно-технический совет по озеленению
В Улан-Удэ начнёт работу научно-технический совет по озеленению
Общество, 18.06.2020
Его рекомендации будут учтены при посадке деревьев и кустарников этой осенью
В Бурятии парень готовился устроить взрыв в техникуме
В Бурятии парень готовился устроить взрыв в техникуме
Общество, 18.06.2020
В течение 2019 года он готовился к преступлению, но был своевременно задержан
В Чите появилась аллея медиков
В Чите появилась аллея медиков
Общество, 18.06.2020
Она находится в Черновском районе на территории, объединяющей три медучреждения
В Иволгинский дацан прибыла поющая богиня Зелёная Тара
В Иволгинский дацан прибыла поющая богиня Зелёная Тара
Общество, 18.06.2020
После освящения статуэтка, изготовленная из нефрита, будет доступна для поклонения
В Бурятии обсудили проблему распространения фейков во время подготовки к голосованию по Конституции
В Бурятии обсудили проблему распространения фейков во время подготовки к голосованию по Конституции
Общество, 18.06.2020
Общественники, юристы и политологи высказали своё мнение о «вбросах» недостоверной информации
Житель Бурятии украл деньги с чужого счёта
Житель Бурятии украл деньги с чужого счёта
Общество, 18.06.2020
Мужчина воспользовался неотключённой услугой «мобильный банк»
Улан-удэнцам сообщили о графике работы пункта регистрации машин
Улан-удэнцам сообщили о графике работы пункта регистрации машин
Общество, 18.06.2020
Гражданам нужно приходить в назначенное время, без сопровождающих лиц

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^