Организаторы надеются, что всероссийский выпускной станет ежегодным летним праздником студенчества
Всероссийский выпускной для студентов пройдёт 27 июня в режиме онлайн. Об этом заявили министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.
Как сообщает пресс-служба минспорта РБ, онлайн-выпускной для студентов в этом году – это целая серия мероприятий: интеллектуальная онлайн-викторина, напутствия руководителей крупных компаний в социальных сетях, онлайн-лекции, челленджи и многое другое.
Кульминацией праздника будет онлайн-концерт, главными героями которого станут сами выпускники из разных уголков России. С поздравлениями обратятся ректоры университетов, главы корпораций и знаменитости. На концерте выступят любимые студентами артисты и популярные блогеры.
- Уверен, что первый всероссийский студенческий выпускной станет новой традицией – ежегодным летним праздником студенчества. Он не только объединит университеты, даст возможность на всю страну поздравить выпускников и рассказать истории лучших из них, но и позволит сказать слова благодарности преподавателям и родителям за их труды. Они их заслужили по праву, – сказал министр науки и высшего образования Валерий Фальков.
- Мы хотим, чтобы несмотря ни на что настоящий праздник в этом году состоялся абсолютно у всех выпускников. Новый формат выпускного вечера продолжит традиции прошлых лет, а для некоторых студентов станет приятным дополнением к оффлайн-мероприятию в вузе. Онлайн-выпускной состоится в последнюю субботу июня и объединит всех выпускников вузов нашей страны, – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.
Студенты отпразднуют свой онлайн-выпускной 27 июня
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