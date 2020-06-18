Погода ухудшится уже завтра
В конце неделе в Бурятии ухудшится погода. По данным Бурятского гидрометцентра, завтра, 19 июня, по республике местами кратковременные дожди, грозы. Ветер северный, 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура ночью составит +8 +13, а по северу +1 + 6 градусов. Днём +26 +31, местами +17+22 градуса.
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В субботу, 20 июня, по-прежнему дожди и грозы. Ночью температура воздуха составит +10 +15, местами – от +1 до 7, по Баунтовскому району ожидаются заморозки – температура ночью составит 0-2 градуса мороза. Ветер западный, 5-10 м/с с порывами до 14 м/с. Днём температура воздуха составит +24 +29 и местами – до +16, +21.
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Дождливая погода сохранится и 21 июня, в воскресенье. Температура воздуха ночью составит +11 +16 градусов, местами +1+6, а днём воздух прогреется до +29, местами – от +17 до +22. Ветер западный, 5-10 м/с, порывы до 15-17 м/с.
На Бурятию обрушатся дожди с грозами
Общество, Фото:
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