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На уроженца Бурятии завели уголовное дело за то, что он толкнул полицейского

На уроженца Бурятии завели уголовное дело за то, что он толкнул полицейского
Общество,  Фото:скриншоты из видео vk.com/typodar
Инцидент произошёл в Краснодаре

В Краснодаре в отношении уроженца Улан-Удэ возбуждено уголовное дело за применении насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст.318 УК РФ).

Инцидент произошёл в ночь на 7 июня. Накануне, 6 июня, на Кубани разрешили открыться ресторанам, барам и кафе, имеющим террасы и веранды. На улице Красная состоялось шумное открытие одного из баров, где собралась толпа людей, они пели, танцевали и громко играла музыка. Этим нарушался общественный порядок. На место прибыли сотрудники ДПС. Здесь между отдыхавшими людьми и правоохранителями произошёл конфликт.

- По данным следствия, сотрудник полиции с целью составления документов проследовал в свой служебный автомобиль. В этот момент одна из девушек, находившихся рядом, запрыгнула на капот служебного автомобиля, пробежала по его крыше и скрылась. Полицейский предпринял попытку догнать её, однако, 30-летний мужчина, находившийся там же, применил в отношении представителя власти физическую силу и толкнул его руками в спину, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.


Вскоре личность мужчины была установлена, его задержали. По данным местного издания «Юга.ру», им оказался ранее не судимый 30-летний уроженец Улан-Удэ.

- В настоящее время подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения. Следователем проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления и сбор доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - заключили в региональном Следкоме.
Краснодар применении насилия в отношении представителя власти
 
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