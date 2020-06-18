В Улан-Удэ примут экзамены у будущих судоводителей



С наступлением навигационного периода в Бурятии начали работать комиссии по аттестации на право управления маломерными судами.



В Селенгинском районе из 14 заявителей только 5 человек успешно сдали экзамены. Инспекторы ГИМС рекомендуют ответственно готовиться к аттестации, ведь от полученных навыков и умений зависит не только жизнь и здоровье самого судоводителя, но и окружающих, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии.



22 июня экзамены проведут специалисты Улан-Удэнского инспекторского участка ГИМС МЧС России. Аттестация проходит в два этапа: сначала у заявителей по экзаменационным билетам проверят теоретические знания, затем состоится практическая отработка навыков на воде.



- При проведении плановых патрулирований водных объектов инспекторами ГИМС проводится контроль за пользователями маломерных судов, за нарушение правил эксплуатации маломерных судов предусмотрена административная ответственность, - сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам Республики Бурятия Николай Зайцев.



20 июня с 9 часов в местности Карьер возле посёлка Исток будет проводиться плановое техническое освидетельствование маломерных судов.



