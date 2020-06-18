В Иркутской области вручены госнаграды России и региона

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

Их удостоились 21 житель области



21 жителю Иркутской области вручены государственные награды Российской Федерации и региона. К награждаемым обратился исполняющий обязанности губернатора Игорь Кобзев.



- Среди вас – люди, известные не только в нашем регионе. Деятели науки, культуры, спорта, работники сферы ЖКХ и связи, строители и предприниматели. И конечно, наши медики, которые сегодня находятся на переднем крае борьбы с коронавирусной инфекцией. Вам – отдельные слова признательности! – отметил глава региона.



За большой вклад в развитие науки и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена заведующая лабораторией Лимнологического института СО РАН Тамара Ходжер.



За отвагу, смелость и решительность медалью «За спасение погибавших» награжден водитель Нозим Каримов. В апреле 2019 года он спас тонувшего в Ангаре шестилетнего мальчика.



Почётного звания «Заслуженный архитектор Российской Федерации» удостоен главный архитектор проектов архитектурно-строительной фирмы «АСС» Александр Юшков.



За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу почётное звание «Заслуженный врач Российской Федерации» присвоено нейрохирургу иркутской городской клинической больницы №1 Александру Краснику и его коллеге, заведующему отделением иркутской городской клинической больницы №3 Александру Семёнову.



Почётного звания «Заслуженный изобретатель Российской Федерации» удостоен профессор кафедры Иркутского государственного аграрного университета имени А.А. Ежевского Василий Хабардин.



Звание «Заслуженный металлург Российской Федерации» присвоено заведующему лабораторией обогащения руд Иркутского научно-исследовательского института благородных и редких металлов и алмазов Виталию Евдокимову.



Звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации» присвоено директору спортивно-оздоровительного центра «Иркут-Зенит» Владимиру Куруленко.



Почётной грамотой министерства природных ресурсов и экологии РФ награждена председатель общественного совета при минприроды Иркутской области, эколог Лариса Лобкова.



Указом губернатора Иркутской области за пропаганду безвозмездного донорства крови и её компонентов знаком отличия «За великодушие и добро» награждена медсестра ангарского филиала №4 Иркутской областной станции переливания крови Галина Марченко.



Почётное звание «Заслуженный работник здравоохранения Иркутской области» присвоено заведующему хирургическим отделением клиники Иркутского государственного медицинского университета Андрею Агрызкову; заведующей отделением консультативно-диагностической поликлиники Иркутской областной клинической больницы Марине Кульковой и заведующей отделением акушерской патологии беременности этой же больницы Екатерине Подшиваловой; врачу-терапевту взрослой поликлиники иркутской городской клинической больницы №9 Валентине Николаевой; медбрату офтальмологического отделения Ивано-Матренинской детской больницы города Иркутска Владимиру Силиванову.



Почётного звания «Заслуженный работник культуры и искусства Иркутской области» удостоен артист Иркутского музыкального театра имени Н.М. Загурского, создатель ансамбля «Доктор Джаз» Александр Филиппов.



Почётное звание «Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» присвоено генеральному директору «Черемховского водоканала» Михаилу Бушу.



Почётного звания «Заслуженный работник связи Иркутской области» удостоены начальник городского центра технической эксплуатации телекоммуникаций Иркутского филиала «Ростелекома» Евгений Гужов и начальник участка по обслуживанию антенно-мачтовых сооружений и антенно-фидерных устройств Иркутского областного радиотелевизионного передающего центра Владимир Хлебников.



Главному инженеру Иркутского домостроительного комбината Евгению Подшивалову присвоено почетное звание «Заслуженный строитель Иркутской области».



Заместителю генерального директора – директору управления сбыта Иркутского масложиркомбината Евгению Баймашеву присвоено почётное звание «Заслуженный предприниматель Иркутской области». Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства региона.



