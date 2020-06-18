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В Улан-Удэ отгрузили первую партию металлоконструкций для Ледового дворца

В Улан-Удэ отгрузили первую партию металлоконструкций для Ледового дворца
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
При возведении объекта будут использоваться только металлические конструкции, произведённые на «Улан-Удэстальмосте»

Сегодня министр промышленности и торговли Бурятии встретился с руководством предприятия «Улан-Удэстальмост». Поводом стала отгрузка первой партии металлоконструкций для строительства Ледового дворца в Улан-Удэ. Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

При возведении нового спортивного объекта используются только металлические конструкции, произведённые на заводе в Бурятии.

- Данный объект интересен не только как способ заработать деньги. Это в определённой степени вызов для нашего завода: нет повторяющихся конструкций, это уникальный проект, каждая деталь индивидуальна, поэтому технологический процесс довольно трудоёмкий, - рассказал директор «Улан-Удэстальмост» Максим Шелковников.

Стоимость строительства всего объекта свыше 1,5 млрд рублей. Проект инновационный - будут использованы солнечные батареи. Также предусмотрено автономное обеспечение водой и теплом. В ледовой арене разместят 2 поля размерами 60 на 30 метров и 20 на 45 метров.

- Важно, что такой трудоёмкий, по-своему уникальный проект, можно построить из металлоконструкций, созданных здесь, в Бурятии. Сегодня завод готов к большим проектам, у него нарабатывается новое портфолио, в планах выйти на производительность 800 тысяч тонн продукции в месяц. Мы со своей стороны оказываем разного рода поддержку для развития деятельности предприятия, - отметил Сергей Желтиков, министр промышленности и торговли республики.

В мае 2020 года сообщалось, что на улице Рылеева в Улан-Удэ началось строительство регионального центра по хоккею. На строительство объекта будет направлено около 1,5 млрд рублей, из которых более 1,1 млрд выделено из федерального бюджета.

В Ледовом дворце разместятся два ледовых поля размером 60х30 и 20х45. В спортивном центре будут проходить занятия по хоккею с шайбой, фигурному катанию, керлингу. Здесь также разместятся фитнес-центр, шахматный клуб, магазин по продаже спортивной атрибутики и кафе.

Строительство центра планируют завершить в 2021 году,


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