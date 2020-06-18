По главной площади Забайкалья пройдут более 70 единиц военной техники ВВО
Первая совместная тренировка механизированной и пеших колонн прошла на главной площади столицы Забайкальского края в рамках подготовки к параду, посвящённому 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
В военном параде, который состоится 24 июня, будут задействованы более 70 единиц боевой и специальной техники армейского корпуса Восточного военного округа.
По главной площади Читы прошли современные зенитно-ракетные комплексы С-300, боевые машины пехоты БМП-2, самоходная установка разминирования УР-77 «Метеорит». Также впервые на параде по городу проедут бронированные автомобилями специального назначения «Тигр».
В день проведения парада ведущей техникой в механизированной колонне пойдёт легендарный советский средний танк периода Второй мировой войны Т-34.
Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне состоится 24 июня на главной площади столицы Забайкальского края в Чите. В военном параде войск Читинского гарнизона примут участие более 1800 человек, в том числе от Восточного военного округа около 1300 военнослужащих.
При подготовке к проведению торжественных мероприятий проводится комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБ защиты проводят дезинфекцию предназначенных для перевозки личного состава транспортных средств. Все участники тренировок находятся под пристальным наблюдением военных медиков. Тренировки проводятся в средствах индивидуальной защиты. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
В Чите прошла первая совместная репетиция колонн парада Победы
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