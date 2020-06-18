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В Чите появилась аллея медиков

В Чите появилась аллея медиков
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Читы
Она находится в Черновском районе на территории, объединяющей три медучреждения

Аллея медиков появилась в Черновском районе Читы на территории, объединяющей три медицинских учреждения: клинический медицинский центр №5, клиническую инфекционную и психиатрическую больницы. Силами сотрудников администрации Черновского района, медицинских работников, депутатов городской думы, жителей и участников сообщества «За чистый город!» высажено более ста яблонь, 20 сосёнок, посеяны семена ильма.

Изначально здесь была заасфальтирована дорожка. А теперь эта дорожка превращается в аллею. По словам руководителя администрации Читы Александра Сапожникова, со временем здесь будет разбит парк. Возможно, этот уголок станет излюбленным местом горожан. Глава администрации Черновского района Василий Турсабаев отметил, что рельеф непростой, много сухостоя, но в целом участок земли выглядит красиво. А задумок немало, и они обязательно будут реализованы.

Идею с озеленением поддержали и энергетики, прорывшие траншеи для ильмов и саженцев, и сотрудники Водоканала, обеспечившие полив, и медицинские работники, дружно вышедшие на субботник. Сестра-хозяйка клинического медицинского центра Клавдия Новикова с радостью поливает крошечную яблоньку. Заядлая дачница, она не сомневается, что её деревце зацветёт одним из первых:
- Посмотрите, какое оно крепенькое! Уверена, что аллея будет очень красивой. А дорожку-то какую хорошую сделали!

Администратор Анна Ивановна считает, что прижиться саженцам поможет хороший уход, который они постараются обеспечить, и, конечно, прекрасное настроение, царящее вокруг. Заведующая отделением медицинской профилактики Ольга Кондрюкова, бережно высаживая яблоньку, призналась, что редко доводится принимать участие в таких мероприятиях. А ведь они заряжают доброй, светлой энергией.

- Только бы прижились! – заметил Александр Сапожников, высадив очередное деревце. Он поблагодарил всех участников акции за работу и поздравил медицинских работников с грядущим профессиональным праздником. Об этом сообщает пресс-служба администрации Читы.
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