В Бурятии состоится онлайн-концерт ансамбля «Ольхон»

Он пройдёт 20 июня



Республиканский центр народного творчества представляет онлайн-концерт «Ойхон нютагаа магтан дуулая!» («Родину Ольхон воспевая») народного фольклорного ансамбля «Ольхон». Показ программы начнётся 20 июня в 15 часов на YouTube-канале «РЦНТ Бурятия». В концерте собраны старинные песни в исполнении самобытных артистов ансамбля.



- Основное направление творческой деятельности коллектива – это песенный этнографический фольклор и устное народное творчество. Ансамбль работает в фольклорно-сценическом направлении, стараясь при этом сохранить традиции и манеру исполнения, самобытную культуру бурятского народа, - отметили в центре.



Художественный руководитель коллектива – Гомбо Бадмаев, талантливый хормейстер, выпускник Колледжа искусств имени Чайковского.



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