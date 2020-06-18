Он пройдёт 20 июня
Республиканский центр народного творчества представляет онлайн-концерт «Ойхон нютагаа магтан дуулая!» («Родину Ольхон воспевая») народного фольклорного ансамбля «Ольхон». Показ программы начнётся 20 июня в 15 часов на YouTube-канале «РЦНТ Бурятия». В концерте собраны старинные песни в исполнении самобытных артистов ансамбля.
- Основное направление творческой деятельности коллектива – это песенный этнографический фольклор и устное народное творчество. Ансамбль работает в фольклорно-сценическом направлении, стараясь при этом сохранить традиции и манеру исполнения, самобытную культуру бурятского народа, - отметили в центре.
Художественный руководитель коллектива – Гомбо Бадмаев, талантливый хормейстер, выпускник Колледжа искусств имени Чайковского.
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В Бурятии состоится онлайн-концерт ансамбля «Ольхон»
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