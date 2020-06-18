 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 Июня

17 Июня

Популярное

В Бурятии состоится онлайн-концерт ансамбля «Ольхон»

В Бурятии состоится онлайн-концерт ансамбля «Ольхон»
Общество,  Фото:pixabay.com
Он пройдёт 20 июня

Республиканский центр народного творчества представляет онлайн-концерт «Ойхон нютагаа магтан дуулая!» («Родину Ольхон воспевая») народного фольклорного ансамбля «Ольхон». Показ программы начнётся 20 июня в 15 часов на YouTube-канале «РЦНТ Бурятия». В концерте собраны старинные песни в исполнении самобытных артистов ансамбля.

- Основное направление творческой деятельности коллектива – это песенный этнографический фольклор и устное народное творчество. Ансамбль работает в фольклорно-сценическом направлении, стараясь при этом сохранить традиции и манеру исполнения, самобытную культуру бурятского народа, - отметили в центре.

Художественный руководитель коллектива – Гомбо Бадмаев, талантливый хормейстер, выпускник Колледжа искусств имени Чайковского.

Возрастная категория 0+ 
концерт
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ отгрузили первую партию металлоконструкций для Ледового дворца
В Улан-Удэ отгрузили первую партию металлоконструкций для Ледового дворца
Общество, 18.06.2020
При возведении объекта будут использоваться только металлические конструкции, произведённые на «Улан-Удэстальмосте»
«Спасибо, дорогие доктора!»: В Бурятии готовят клип ко Дню медработника
«Спасибо, дорогие доктора!»: В Бурятии готовят клип ко Дню медработника
Общество, 18.06.2020
Вера Шобосоева написала песню о работниках медицины
В Забайкалье москвич предложил взятку начальнику таможенного поста
В Забайкалье москвич предложил взятку начальнику таможенного поста
Общество, 18.06.2020
Сотрудник таможни от предложенной взятки в 50 тысяч долларов отказался
Город в Бурятии атакует непарный шелкопряд
Город в Бурятии атакует непарный шелкопряд
Общество, 18.06.2020
На одном дереве обитает до 283 гусениц непарного шелкопряда
В Чите мужчины забили насмерть собутыльника
В Чите мужчины забили насмерть собутыльника
Общество, 18.06.2020
Преступление произошло в тепловом коллекторе
Жителей Бурятии волнует вопрос качества и безопасности детской одежды
Жителей Бурятии волнует вопрос качества и безопасности детской одежды
Общество, 18.06.2020
В республиканском Роспотребнадзоре озвучили итоги «горячей линии»
Татьяна Быкова: «Успех государства напрямую зависит от состояния института семьи»
Татьяна Быкова: «Успех государства напрямую зависит от состояния института семьи»
Общество, 18.06.2020
Министр социальной защиты населения Бурятии высказалась по поправкам в Конституцию
Забайкалец купил алкоголь на украденные коллекционные монеты
Забайкалец купил алкоголь на украденные коллекционные монеты
Общество, 18.06.2020
Также он продал чужой комплект постельного белья
Водителей Бурятии призывают пользоваться «Госуслугами»
Водителей Бурятии призывают пользоваться «Госуслугами»
Общество, 18.06.2020
Портал позволит избежать ожидания очереди
В Иркутской области более пяти тысяч случаев заражения COVID-19
В Иркутской области более пяти тысяч случаев заражения COVID-19
Общество, 18.06.2020
В регионе произошли изменения в статистике по летальным случаям
В Ангарской колонии создадут отряд для любителей природы
В Ангарской колонии создадут отряд для любителей природы
Общество, 18.06.2020
На первом занятии осуждённые узнали о происхождении Байкала
Улан-удэнца, обчистившего квартиру, нашли по отпечаткам пальцев на двери
Улан-удэнца, обчистившего квартиру, нашли по отпечаткам пальцев на двери
Общество, 18.06.2020
Молодой человек пил спиртное с соседкой потерпевшей
«Знаю не понаслышке, что дети – это будущее»: Завкафедрой ВСГУТУ о поправках в Конституцию
«Знаю не понаслышке, что дети – это будущее»: Завкафедрой ВСГУТУ о поправках в Конституцию
Общество, 18.06.2020
Заведующий кафедрой «Социальные технологии» Юлия Шурыгина предполагает, что после внесения поправок в стране может пройти реформа в области образования
В Улан-Удэ военные дадут салют в честь парада Победы
В Улан-Удэ военные дадут салют в честь парада Победы
Общество, 18.06.2020
Праздничный салют пройдёт ещё в 7 городах Дальнего Востока

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^