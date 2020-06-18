Город в Бурятии атакует непарный шелкопряд

На одном дереве обитает до 283 гусениц непарного шелкопряда
Сотрудники Центра защиты леса Бурятии провели наземные наблюдения за санитарным и лесопатологическим состоянием лесов в городе Закаменске.
На обследованных участках методом околота на территории муниципальных лесов выявлено наличие гусениц непарного шелкопряда до 283 штук на одно дерево.
- Центром защиты леса республики рекомендовано главе администрации города Закаменска организовать проведение на всей площади лесов муниципального образования городское поселение «Город Закаменск», лесопатологическое обследование с целью своевременного обнаружения очагов и проведения необходимых лесозащитных мероприятий на площади 686 гектаров, - сообщили в организации.
Как сообщал «Байкал-Daily», в прошлом году был зафиксирован большой очаг сибирского шелкопряда также в Окинском лесничестве.
С одного дерева снимали до 1,5 тысяч гусениц.
Очаг пришлось обрабатывать с воздуха, работы велись на площади 16,5 тысяч гектаров.
В этом году специалисты уже приступили к обследованию территорий.
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