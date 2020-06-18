В Улан-Удэ начнёт работу научно-технический совет по озеленению

Его рекомендации будут учтены при посадке деревьев и кустарников этой осенью



В столице Бурятии был создан научно-технический совет по озеленению. Осенние посадки деревьев и кустарников в рамках муниципальной программы «Зелёный город» администрация Улан-Удэ планирует провести с учётом рекомендаций совета.



Научно-технический совет займётся вопросами комплексного озеленения города. В этот совет наряду с сотрудниками городской администрации вошли учёные в области сельского хозяйства, специалисты по озеленению, архитекторы, общественные деятели и другие специалисты. Такое решение было принято 17 июня после онлайн-совещания, организованного администрацией Улан-Удэ и комитетом городского хозяйства, посвящённого отчёту по весенним высадкам деревьев и кустарников.



По программе «Зелёный город» к 2024 году обеспеченность населения зелёными насаждениями общего пользования должна составить 10 кв. м на человека. В настоящее время показатель составляет 3,9 кв. м на одного улан-удэнца. Весной 2020 года в Улан-Удэ было высажено 16 тысяч саженцев деревьев и кустарников. Таким образом всего за два года зелёных насаждений города сразу стало больше на 44 тысячи единицы.



Как отметила Маргарита Сордонова, заместитель директора по научной работе и инновациям Бурятского научно-исследовательского института сельского хозяйства город давно нуждается в таком совете.



- Это хорошая инициатива создание научно-технического совета по озеленению. Широкое обсуждение позволит при планировании озеленения городских территорий избежать упущений. В настоящее время администрацией города проводится огромная работа по озеленению. Мы также участвовали в прошлом году. Для городского лесхоза нашими сотрудниками было выращено более двух тысяч саженцев. Имеются небольшие недочёты. Рекомендуем обратить внимание на подбор и сочетание растений с учётом их биологических особенностей, чёткое соблюдение композиционных и ландшафтных решений при строительстве объектов, – отметила она.



Бурятскими учёными разработан ассортимент деревьев и кустарников, подходящих для озеленения города. Всего около 70 видов растений. Составлена эколого-биологическая характеристика, разработаны нормы посадки деревьев и кустарников, агротехника, рекомендации по уходу и обрезке деревьев. По итогам многолетних исследований специалисты выяснили, что озеленять город лучше абрикосом сибирским, барбарисом сибирским, бузиной сибирской, грушей уссурийской, ильмом приземистым, клёном татарским, калиной обыкновенной, смородиной двуиглой, смородиной золотистой и т.д. Все сорта районированы для городских условий, зимостойкие и засухоустойчивые.



В свою очередь, представители БГСХА отметили, что необходимо обратить внимание на посадку многолетних цветочных культур.



- Многолетние цветущие культуры обладают широким разнообразием форм и расцветок. При этом они сохраняют высокую декоративность в течение нескольких лет. Мы можем предложить городской администрации разные эскизы и проекты озеленения территорий с привлечением многолетних цветочных культур. Мы поддерживаем программу «Зелёный город». Проделана большая работа, которая необходима для того, чтобы наш город стал лучше, красивее, чище, – подчеркнула Эржена Имескенова, начальник учебно-методического управления, доцент кафедры «Ландшафтный дизайн и экология» БГСХА.



Общественники выступили с инициативой создания зелёного каркаса вокруг города, чтобы в городе не было жёсткого ветра, изнуряющего солнцепёка, наводнений и песка.



- Понятие зелёного каркаса пришло в советскую урбанистику с Советского Союза в 40-х годах. В те года не для красоты улиц, а для улучшения микроклимата городской среды учёными были составлены формы для математического расчёта, исходящие из биоклиматических базовых параметров. В Бурятии надо определять ту породу дерева, которая подходит под критерий целесообразности, функциональности и эффективности, – рассказала Сажида Баталова, председатель ассоциации народов Бурятии «Дом дружбы», – А также использовать вертикальное многоярусное озеленение в перенасыщенных многоэтажками микрорайонах. Весной этого года по собственной инициативе я разработала проект по созданию лесопарка для активного отдыха горожан под названием «Лукоморье», как живого ландшафтного пространства и эколого-туристического объекта.



По словам Владимира Соснина, заместителя председателя комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ, создание совета было необходимо.



- Совет, который бы позволял с научной точки зрения, с учётом мнения общественности осуществлять озеленение города, нам нужен. Сейчас он сформирован, будем совместно работать дальше. Радует, что откликнулись и учёные, и общественники, все готовы включиться в работу, – подчеркнул он.



Следующее совещание совета состоится уже в июле. Об этом сообщает управление по информационной политике администрации Улан-Удэ.

