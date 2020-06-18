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В Чите мужчины забили насмерть собутыльника

В Чите мужчины забили насмерть собутыльника
Общество,  Фото:pixabay.com
Преступление произошло в тепловом коллекторе

Сегодня, 18 июня 2020 года Пятым апелляционным судом в Новосибирске рассмотрена апелляционная жалоба одного из двоих осуждённых за групповое убийство мужчины.

26 марта Забайкальским краевым судом мужчины были признаны виновными в убийстве, совершённом группой лиц, сообщает пресс-служба прокуратура Забайкалья.

В ночь на 19 мая 2019 года в тепловом коллекторе в Чите ранее судимые 29-летний житель краевого центра и 38-летний бездомный выпивали в компании знакомого мужчины и трёх женщин. Во время застолья между подсудимыми и мужчиной произошла ссора. Один из них начал избивать потерпевшего руками, ногами и деревянной палкой, после чего к нему присоединился и второй. Совместно они причинили мужчине сочетанную травму головы и туловища, от которой он скончался на месте преступления.

Пытаясь смягчить ответственность, зачинщик драки утверждал, что он один избивал потерпевшего. Государственным обвинителем представлены доказательства, опровергающие эту версию, с которыми суд согласился.

Нападавшему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы, а его приятелю 15 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

- Тщательно изучив материалы уголовного дела, Пятый апелляционный суд общей юрисдикции признал вынесенный приговор обоснованным, а назначенное наказание – справедливым, соответствующим личностям осуждённых и характеру совершённого ими преступления. Приговор вступил в законную силу, - сообщили в прокуратуре Забайкальского края.

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