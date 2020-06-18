В республиканском Роспотребнадзоре озвучили итоги «горячей линии»
С 20 мая по 3 июня управлением Роспотребнадзора по Бурятии проведена «горячая линия» по вопросам качества и безопасности детских товаров, школьных принадлежностей.
Специалисты консультировали людей по вопросам действующего законодательства в сфере санитарного законодательства, защиты прав потребителей, требований технических регламентов, касающихся качества и безопасности детских товаров.
Всего оказано 64 консультации по телефону «горячей линии».
Большинство вопросов касались качества и безопасности одежды – 21,8%, обуви – 14,1%, средств для дезинфекционной обработки рук детей – 12,5%. 1,5% вопросом касались качества и безопасности отдельных видов детских товаров, электронных игрушек, ранцев и портфелей, товаров для отдыха на воде, изделий для ухода за детьми, мебелью.
Кроме того, проведены семинары, лекции, круглые столы на тему: «Порядок возврата детской одежды ненадлежащего качества», «О наличии и правильности маркировки на детской одежде», «Требования ТР ТС к детским товарам», «Дети – уязвимые потребители», сообщили в пресс-службе управления.
Жителей Бурятии волнует вопрос качества и безопасности детской одежды
Общество, Фото:
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