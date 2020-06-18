Министр социальной защиты населения Бурятии высказалась по поправкам в Конституцию
Министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова выразила своё мнение по поводу общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию России, а также по самим планируемым изменениям в Основной закон. Она поделилась мнением в официальном аккаунте министерства в Instagram.
- 1 июля состоится общероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию России. Как гражданин своей страны, как человек, которому не безразлична судьба государства, считаю, что каждый из нас вправе выбирать – по какому основополагающему документу мы будем жить, какими статьями руководствоваться, на каких постулатах строить будущее, - отмечает министр.
Она добавила, что считает «правильными и необходимыми дополнения, внесённые в статью 67 Конституции РФ». Одно из них гласит: «Дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России».
- Другая поправка внесена в статью 72 и направлена на защиту семьи, материнства, отцовства и детства, институт брака, создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях. Все мы знаем, что успех государства напрямую зависит от состояния института семьи – ячейки общества. Только такое сильное государство, как Россия, может защитить граждан, институт семьи и брака, поможет воспитать здоровое и сильное поколение! Я – за поправки, потому что это – Конституция нашей страны! – заключила Татьяна Быкова.
Напомним, с 25 июня по 1 июля в стране состоится общероссийское голосование по правкам в Конституцию.
Татьяна Быкова: «Успех государства напрямую зависит от состояния института семьи»
Общество, Фото:
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