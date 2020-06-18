Забайкалец купил алкоголь на украденные коллекционные монеты

Также он продал чужой комплект постельного белья



В Забайкальском крае полицейским поступило сообщение о краже из квартиры местной жительницы. Выяснилось, когда не было хозяйки, вор пробрался в дом и украл коллекционные монеты, стоимостью около 1000 рублей, а также комплект постельного белья. Следов взлома обнаружено не было.



Потерпевшая готовила квартиру на продажу и оставила своей знакомой ключи, а сама уехала в Читу. По приезду она обнаружила, что из её коллекции пропали все монеты.



Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 29-летний сожитель знакомой. На украденные монеты подозреваемый приобретал спиртное, а когда деньги закончились, продал комплект постельного белья.



По факту кражи возбуждено уголовное. Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.





