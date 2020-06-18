Также он продал чужой комплект постельного белья
В Забайкальском крае полицейским поступило сообщение о краже из квартиры местной жительницы. Выяснилось, когда не было хозяйки, вор пробрался в дом и украл коллекционные монеты, стоимостью около 1000 рублей, а также комплект постельного белья. Следов взлома обнаружено не было.
Потерпевшая готовила квартиру на продажу и оставила своей знакомой ключи, а сама уехала в Читу. По приезду она обнаружила, что из её коллекции пропали все монеты.
Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 29-летний сожитель знакомой. На украденные монеты подозреваемый приобретал спиртное, а когда деньги закончились, продал комплект постельного белья.
По факту кражи возбуждено уголовное. Подозреваемый помещён в изолятор временного содержания, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.
Забайкалец купил алкоголь на украденные коллекционные монеты
Общество, Фото:
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