Водителей Бурятии призывают пользоваться «Госуслугами»

Портал позволит избежать ожидания очереди



Еженедельно, по средам, 8:30 до 10:00 в экзаменационном классе ГИБДД по Бурятии проводится приём теоретических экзаменов на знание правил дорожного движения. Экзамен проводится автомобилистов, лишённых водительских прав.



Теоретический экзамен принимается с использованием автоматизированной системы (аппаратно-программного комплекса) на основе комплекта экзаменационных задач, сформированных в экзаменационные билеты.



- После положительного результата сдачи экзамена, в целях исключения времени ожидания в очереди, необходимо подать заявку в электронном виде с помощью портала www.gosuslugi.ru, в случае необходимости получения (обмена) водительского удостоверения. Использование данной возможности позволит осуществить приём документов в удобное время - сообщили в УГИБДД по Бурятии.



Вопросы можно задать по телефону: 8 (3012) 29-29-23.



В Госавтоинспекции подчеркнули, что в настоящее время вход в межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел ГИБДД по Бурятия (ул. Шаляпина, 18, г. Улан-Удэ) только в медицинских масках, в назначенное время, без сопровождающих лиц.

