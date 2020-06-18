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В Ангарской колонии создадут отряд для любителей природы

В Ангарской колонии создадут отряд для любителей природы
Общество,  Фото:ГУФСИН России по Иркутской области
На первом занятии осуждённые узнали о происхождении Байкала

Занятие по экологическому просвещению в режиме видеоконференцсвязи для воспитанников Ангарской воспитательной колонии провела специалист экологической организации «Эпишура» Ольга Малгатаева. Подростки узнали о происхождении озера Байкал и, по словам организаторов, проявили большой интерес к вопросам защиты природы. Поэтому было решено создать в учреждении добровольческий отряд «Юный друг природы», сообщает пресс-служба ГУФСИН России по Иркутской области.

Решение приняли в ходе рабочей встречи сотрудников отдела по воспитательной работе с осуждёнными, преподавателей школы ГУФСИН России по Иркутской области, членов попечительского совета при колонии и представителей экологической организации «Эпишура».

Члены попечительского совета готовы оказать помощь в обновлении литературы и экспонатов кабинета «Байкаловедение», который функционирует в учреждении с 2010 года.

- Актуальность экологического воспитания заключается в том, что оно способствует оздоровлению детей: дети находятся в постоянном контакте с природой, это обеспечивает устойчивый эмоциональный уровень, способствует формированию активной жизненной позиции у ребят, - говорит начальник отдела по воспитательной работе с осуждёнными Ангарской ВК Олеся Ледянкина.


УФСИН Иркутская область
 
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