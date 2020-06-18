 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

18 Июня

17 Июня

Популярное

Улан-удэнца, обчистившего квартиру, нашли по отпечаткам пальцев на двери

Улан-удэнца, обчистившего квартиру, нашли по отпечаткам пальцев на двери
Общество,  Фото:pixabay.com
Молодой человек пил спиртное с соседкой потерпевшей

В Октябрьском районе Улан-Удэ 16 июня в полицию поступило заявление о квартирной краже. Владелица квартиры сообщила, что уезжала к подруге на день рождения. При этом в квартире оставался её 8-летний сын. Однако, когда женщина вернулась, она обнаружила пропажу вещей. Из сумки на вешалке были документы, ключи от гаража и 200 долларов, исчезли телефон и планшет из кухни. Ущерб составил 15 тысяч рублей.

Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого – 23-летнего молодого человека. Предварительно установлено, что во время отсутствия хозяйки он распивал спиртное с её соседкой. Когда потерпевшая позвонила соседке и попросила присмотреть за сыном, та отправила в чужую квартиру гостя, который впоследствии и совершил кражу.

Молодой человек воспользовался тем, что ребёнок ушёл гулять, забыв запереть входную дверь.

- В 2016 году подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, не работает. Отпечатки его пальцев были обнаружены экспертом-криминалистом на входной двери в ходе осмотра места происшествия, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

Украденное частично изъято полицейскими. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. Следствие продолжается.
кража
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Татьяна Быкова: «Успех государства напрямую зависит от состояния института семьи»
Татьяна Быкова: «Успех государства напрямую зависит от состояния института семьи»
Общество, 18.06.2020
Министр социальной защиты населения Бурятии высказалась по поправкам в Конституцию
Забайкалец купил алкоголь на украденные коллекционные монеты
Забайкалец купил алкоголь на украденные коллекционные монеты
Общество, 18.06.2020
Также он продал чужой комплект постельного белья
Водителей Бурятии призывают пользоваться «Госуслугами»
Водителей Бурятии призывают пользоваться «Госуслугами»
Общество, 18.06.2020
Портал позволит избежать ожидания очереди
В Иркутской области более пяти тысяч случаев заражения COVID-19
В Иркутской области более пяти тысяч случаев заражения COVID-19
Общество, 18.06.2020
В регионе произошли изменения в статистике по летальным случаям
В Ангарской колонии создадут отряд для любителей природы
В Ангарской колонии создадут отряд для любителей природы
Общество, 18.06.2020
На первом занятии осуждённые узнали о происхождении Байкала
Улан-удэнца, обчистившего квартиру, нашли по отпечаткам пальцев на двери
Улан-удэнца, обчистившего квартиру, нашли по отпечаткам пальцев на двери
Общество, 18.06.2020
Молодой человек пил спиртное с соседкой потерпевшей
«Знаю не понаслышке, что дети – это будущее»: Завкафедрой ВСГУТУ о поправках в Конституцию
«Знаю не понаслышке, что дети – это будущее»: Завкафедрой ВСГУТУ о поправках в Конституцию
Общество, 18.06.2020
Заведующий кафедрой «Социальные технологии» Юлия Шурыгина предполагает, что после внесения поправок в стране может пройти реформа в области образования
В Улан-Удэ военные дадут салют в честь парада Победы
В Улан-Удэ военные дадут салют в честь парада Победы
Общество, 18.06.2020
Праздничный салют пройдёт ещё в 7 городах Дальнего Востока
В Бурятии танкисты были подняты по учебной тревоге
В Бурятии танкисты были подняты по учебной тревоге
Общество, 18.06.2020
Военнослужащие отработали задачи по оперативному выходу техники из пунктов постоянной дислокации и приступили к совершению маршей в заданные районы
В Бурятии тушат лесной пожар в Прибайкальском районе
В Бурятии тушат лесной пожар в Прибайкальском районе
Общество, 18.06.2020
Тушение осложняется трудным рельефом местности
Военный парад в Улан-Удэ пройдёт с ограниченным количеством зрителей
Военный парад в Улан-Удэ пройдёт с ограниченным количеством зрителей
Общество, 18.06.2020
Ветераны Великой Отечественной войны будут смотреть парад по телевизору
В Бурятии разведчики отработают прыжки с парашютом
В Бурятии разведчики отработают прыжки с парашютом
Общество, 18.06.2020
К воздушно-десантной подготовке привлечено около 500 военнослужащих
В Забайкалье работники сетевой компании украли электроопоры
В Забайкалье работники сетевой компании украли электроопоры
Общество, 18.06.2020
Также они украли трансформатор стоимостью более 100 тысяч рублей
В Ангарске пара обманула и обокрала 82-летнюю пенсионерку
В Ангарске пара обманула и обокрала 82-летнюю пенсионерку
Общество, 18.06.2020
Они перевели себе деньги с карты женщины и подсунули её поддельные купюры

Профилактика

Позитив

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^