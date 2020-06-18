Улан-удэнца, обчистившего квартиру, нашли по отпечаткам пальцев на двери

Молодой человек пил спиртное с соседкой потерпевшей



В Октябрьском районе Улан-Удэ 16 июня в полицию поступило заявление о квартирной краже. Владелица квартиры сообщила, что уезжала к подруге на день рождения. При этом в квартире оставался её 8-летний сын. Однако, когда женщина вернулась, она обнаружила пропажу вещей. Из сумки на вешалке были документы, ключи от гаража и 200 долларов, исчезли телефон и планшет из кухни. Ущерб составил 15 тысяч рублей.



Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого – 23-летнего молодого человека. Предварительно установлено, что во время отсутствия хозяйки он распивал спиртное с её соседкой. Когда потерпевшая позвонила соседке и попросила присмотреть за сыном, та отправила в чужую квартиру гостя, который впоследствии и совершил кражу.



Молодой человек воспользовался тем, что ребёнок ушёл гулять, забыв запереть входную дверь.



- В 2016 году подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за кражу, не работает. Отпечатки его пальцев были обнаружены экспертом-криминалистом на входной двери в ходе осмотра места происшествия, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Украденное частично изъято полицейскими. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ. Следствие продолжается.

