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«Знаю не понаслышке, что дети – это будущее»: Завкафедрой ВСГУТУ о поправках в Конституцию

«Знаю не понаслышке, что дети – это будущее»: Завкафедрой ВСГУТУ о поправках в Конституцию
Общество,  Фото:pixabay.com
Заведующий кафедрой «Социальные технологии» Юлия Шурыгина предполагает, что после внесения поправок в стране может пройти реформа в области образования

В Бурятии с 25 июня по 1 июля состоится общероссийское голосование по поправкам в Конституцию страны. Своим мнением о поправках с «Байкал-Daily» поделилась улан-удэнка Юлия Шурыгина – заведующий кафедрой «Социальные технологии» ВСГУТУ, доктор медицинских наук и лауреат Госпремии Бурятии за 2019 год в области образования.

Улан-удэнку больше всего заинтересовала поправка к статье 67, в которой говорится, что дети являются важнейшим приоритетом государственной политики России.

- Я считаю, что это очень значительная поправка, потому что до работы в университете я 7 лет работала участковым педиатром и знаю не понаслышке, что дети – это будущее нашего общества, и что дети должны быть защищены, что о детях государство должно заботиться. То есть должна существовать определённая политика государства, которая будет поддерживать детей. Как раз эта поправка в Конституцию мне очень импонирует, - рассказала Юлия Шурыгина.

Заведующий кафедры предположила, что, возможно, с принятием этой поправки грядёт и реформа в области образования.

- Вы знаете, у нас каждый гражданин считает, что он хорошо разбирается в образовании и здравоохранении, но тем не менее, в последнее время в социальных сетях появляются материалы о том, что в стране грядёт реформа в образовании. Я думаю, это, в том числе, связано с внесением поправок в Конституцию. Мне кажется нас ожидают изменения в сфере образования, - поделилась горожанка.

Юлия Шурыгина отмечает, что вносимые поправки обоснованы и обусловлены нынешней ситуацией в стране и мире.

- На сегодняшний день та Конституция, которая была принята в 1993 году, уже несколько устарела, хотя, конечно, Конституция как основной закон должна быть вечной. Но тем не менее, тогда были 90-ые - тяжёлые годы, возможно, она принималась впопыхах или с учётом той ситуации в стране. Я считаю, что изменения назрели, ну и потом, меняется ситуация в мире. Я думаю, что поправки, которые вносятся, обоснованы, - подчеркнула она. 
Конституция
 
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