В Улан-Удэ военные дадут салют в честь парада Победы

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Праздничный салют пройдёт ещё в 7 городах Дальнего Востока



В ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне салютными дивизионами Восточного военного округа будут проведены праздничные салюты в Хабаровске, Белогорске, Владивостоке, Уссурийске, Чите, Улан-Удэ, Южно-Сахалинске и Петропавловске-Камчатском.



В завершении праздничных мероприятий 24 июня в 22.00 будут задействованы более 40 артиллерийских орудий и порядка 20 салютных установок.



Всего при подготовке и проведении праздничных салютов будет участвовать более 300 военнослужащих, порядка 20 единиц автомобильной и специальной техники и израсходовано около 3000 боеприпасов, из которых более 600 –салютных.



- При подготовке к проведению торжественных мероприятий проводится комплекс санитарно-противоэпидемиологических мер, направленных на исключение проникновения и распространения инфекционных заболеваний. Подразделения РХБ защиты проводят дезинфекцию транспортных средств, предназначенных для перевозки личного состава. Все участники тренировок находятся под пристальным наблюдением военных медиков, - отметили в пресс-службе Восточного военного округа.



Тренировки проводятся в средствах индивидуальной защиты.

