В Бурятии танкисты были подняты по учебной тревоге



Сегодня проведена плановая проверка боевой готовности танкового соединения Бурятии.



Военнослужащие отработали задачи по оперативному выходу боевой и специальной техники из пунктов постоянной дислокации и приступили к совершению маршей в заданные районы.



Особое внимание уделено развёртыванию командных пунктов и организации взаимодействия между подразделениями при выполнении поставленных задач.



- Комиссией штаба армии будут оценены уровень подготовленности командного состава соединения по управлению подразделениями при приведении в высшие степени боевой готовности, в условиях быстро меняющейся учебно-боевой обстановки, уровень подготовки и слаженности экипажей и расчётов при выполнении практических действий, а также состояние материально-технической базы, вооружения и военной техники, - отмечают в пресс-службе Восточного военного округа.



Помимо этого, проверят готовность подразделений к оперативной погрузке боевой техники, боеприпасов на железнодорожные платформы для условного убытия на полигоны и участия в тактических учениях с боевой стрельбой.



