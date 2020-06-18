В Бурятии танкисты были подняты по учебной тревоге

Военнослужащие отработали задачи по оперативному выходу техники из пунктов постоянной дислокации и приступили к совершению маршей в заданные районы
Сегодня проведена плановая проверка боевой готовности танкового соединения Бурятии.
Военнослужащие отработали задачи по оперативному выходу боевой и специальной техники из пунктов постоянной дислокации и приступили к совершению маршей в заданные районы.
Особое внимание уделено развёртыванию командных пунктов и организации взаимодействия между подразделениями при выполнении поставленных задач.
- Комиссией штаба армии будут оценены уровень подготовленности командного состава соединения по управлению подразделениями при приведении в высшие степени боевой готовности, в условиях быстро меняющейся учебно-боевой обстановки, уровень подготовки и слаженности экипажей и расчётов при выполнении практических действий, а также состояние материально-технической базы, вооружения и военной техники, - отмечают в пресс-службе Восточного военного округа.
Помимо этого, проверят готовность подразделений к оперативной погрузке боевой техники, боеприпасов на железнодорожные платформы для условного убытия на полигоны и участия в тактических учениях с боевой стрельбой.
Военнослужащие отработали задачи по оперативному выходу техники из пунктов постоянной дислокации и приступили к совершению маршей в заданные районы
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