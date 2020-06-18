В Бурятии тушат лесной пожар в Прибайкальском районе



Почти вся работа по тушению проводится вручную. Площадь, пройденная огнём, составляет 30 га.



- С огнём в Прибайкальском районе сражаются 85 человек из числа лесной охраны, пожарных-десантников и привлечённых. Задействовано 12 единиц лесопожарной техники. Очаг возгорания локализован, проводятся работы по его дотушиванию, - сообщают в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства.



Кроме того, ликвидированы 2 грозовых пожара в Хоринском районе на общей площади чуть более 2 га. На тушении работало 13 человек из числа лесной охраны, задействовано 4 единицы лесопожарной техники.



За прошедшие сутки проводились работы по тушению сложного лесного пожара в Прибайкальском районе. Пожар возник из-за сухой грозы. Тушение осложняется трудным рельефом местности - повсюду каменистые россыпи.