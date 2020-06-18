В Хоринском районе Бурятии фермеры строят общежитие для студентов

Общество, Фото: пресс-служба минсельхозпрода РБ

Учащиеся БГСХА приедут в хозяйство на практику со следующего сезона



В Хоринском районе Бурятии строится общежитие для студентов Бурятской сельхозакадемии, которые со следующего сезона приедут в хозяйство Оксаны и Бальжинимы Бальжинимаевых для прохождения практики. Контракт заключен на 3 года.



Проект направлен на повышение качества аграрного образования на основе приобретения студентами практических навыков.



- Специалист, который под руководством опытного наставника освоил новые технологии работы ценится выше. Практика позволяет ребятам получать необходимые навыки, подготовить курсовую или дипломную работу, чтобы по окончании учёбы прийти на работу уже квалифицированным специалистом, – отметил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Бурятии Булат Цыренжапов в ходе рабочей поездки в Хоринский район 16 июня.



Хозяйство Бальжинимаевы ведут более 10 лет. В 2013 году выиграли первый грант на сумму 1 250 млн. руб. на разведение коров казахской белоголовой породы и овец породы «бубэй». Сейчас здесь насчитывают около 1000 голов овец вместе с ягнятами, 25 свиней и 71 голов поросят. Завершается строительство молочно-товарной фермы и убойного цеха. Уже в июле запустят переработку молока и откроют магазины.



В Бурятии осуществляется государственная поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей (кроме граждан, ведущих личные подсобные хозяйства), работающих на сельских территориях, в обеспечении квалифицированными специалистами. Им возместят до 90 процентов затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, обучающихся в БГСХА имени В.Р. Филиппова, а также до 30 процентов фактически понесённых затрат, связанных с оплатой труда и проживанием студентов, обучающихся в других учебных заведениях – привлечённых для прохождения производственной практики.



Кроме того, обучаясь на 4-5 курсе, студент может получить дополнительную стипендию (от 1500 до 3000 рублей), при условии заключения трудового договора с фермером или сельхозорганизацией.



После окончания учебного заведения (не позднее трёх лет после окончания) молодой специалист может получить единовременную помощь до 500 тысяч рублей, если после окончания учебного заведения он заключает договор о трудоустройстве на 5 лет с КФХ или организацией, сообщает пресс-служба минсельхозпрода Бурятии.

