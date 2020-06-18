Росгвардейцу Бурятии присвоили звание «Почётного донора России»

Алексей Дармаев сдаёт кровь уже 17 лет



Сотрудника вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии наградили во Всемирный день донора. Командир роты батальона вневедомственной охраны по Улан-Удэ Алексей Дармаев сдаёт кровь уже 17 лет, с тех пор как пришёл на службу.



- В 2003 году сдал кровь в первый раз, когда поступил на службу во вневедомственную охрану. Тогда я работал в составе группы задержания, сталкивался с различными ситуациями, в том числе, где людям была нужна помощь. И когда мне предложили стать донором, я согласился, не раздумывая, - рассказал Алексей Дармаев.



С тех пор майор полиции Дармаев регулярно сдаёт кровь и её компоненты – в среднем 1 раз в 2 месяца. В январе этого года, после 40 кроводач, Алексею Дармаеву было присвоено звание «Почётный донор России». А в преддверии Всемирного дня донора, который отмечается 14 июня, росгвардейца в числе других добровольцев пригласили в Бурятскую республиканскую станцию переливания крови.



- Донор – это человек, который спасает жизни незнакомых ему людей. Кровь нужна повсеместно, нужна постоянно. И не только во время акций, потому что в наших стационарах находятся больные, которые нуждаются в наших компонентах крови постоянно, - поблагодарила доноров и.о. заместителя главного врача ГБУЗ «Бурятская республиканская станция переливания крови» Марина Бутуханова.



В пресс-службе ведомства отмечают, что майор полиции Алексей Дармаев ведёт здоровый образ жизни, занимается спортом, принимает участие в различных спортивных соревнованиях, выступая за вневедомственную охрану. Многие коллеги и сослуживцы Алексея также являются постоянными донорами, регулярно сдавая кровь и её компоненты.

