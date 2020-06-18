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Росгвардейцу Бурятии присвоили звание «Почётного донора России»

Росгвардейцу Бурятии присвоили звание «Почётного донора России»
Общество,  Фото:Росгвардия
Алексей Дармаев сдаёт кровь уже 17 лет

Сотрудника вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии наградили во Всемирный день донора. Командир роты батальона вневедомственной охраны по Улан-Удэ Алексей Дармаев сдаёт кровь уже 17 лет, с тех пор как пришёл на службу.

- В 2003 году сдал кровь в первый раз, когда поступил на службу во вневедомственную охрану. Тогда я работал в составе группы задержания, сталкивался с различными ситуациями, в том числе, где людям была нужна помощь. И когда мне предложили стать донором, я согласился, не раздумывая, - рассказал Алексей Дармаев.

С тех пор майор полиции Дармаев регулярно сдаёт кровь и её компоненты – в среднем 1 раз в 2 месяца. В январе этого года, после 40 кроводач, Алексею Дармаеву было присвоено звание «Почётный донор России». А в преддверии Всемирного дня донора, который отмечается 14 июня, росгвардейца в числе других добровольцев пригласили в Бурятскую республиканскую станцию переливания крови.

- Донор – это человек, который спасает жизни незнакомых ему людей. Кровь нужна повсеместно, нужна постоянно. И не только во время акций, потому что в наших стационарах находятся больные, которые нуждаются в наших компонентах крови постоянно, - поблагодарила доноров и.о. заместителя главного врача ГБУЗ «Бурятская республиканская станция переливания крови» Марина Бутуханова.

В пресс-службе ведомства отмечают, что майор полиции Алексей Дармаев ведёт здоровый образ жизни, занимается спортом, принимает участие в различных спортивных соревнованиях, выступая за вневедомственную охрану. Многие коллеги и сослуживцы Алексея также являются постоянными донорами, регулярно сдавая кровь и её компоненты.
Росгвардия Донорство крови
 
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