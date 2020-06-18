В Бурятии разведчики отработают прыжки с парашютом



С военнослужащими разведывательных подразделений в Бурятии проходят занятия по воздушно-десантной подготовке.



На специальном комплексе разведчики отрабатывают отделение от макета вертолёта Ми-8, а также действия при возникновении нештатных ситуаций в воздухе.



Для получения допуска к совершению прыжков с парашютом каждый военнослужащий после подготовительного курса сдаст теоретические, практические нормативы и зачёты по укладке основного и запасного парашютов.



Прыжки будут выполняться с парашютами серий Д-5 и Д-6 из вертолёта Ми-8АМТШ с высоты от 600 до 2 тыс. м.



Военнослужащие отработают технику прыжков с задержкой раскрытия парашюта от 3 до 20 секунд, в том числе с дополнительным грузом до 30 кг, уложенным в специальном контейнере ГК-30, выполнением стрельбы из штатного оружия в воздухе и приземлением на ограниченные площадки.



Также после десантирования с военнослужащими будут проведены занятия по тактико-специальной подготовке на незнакомой местности с применением современных комплексов разведки, управления и связи «Стрелец», а также по ориентированию на местности с использованием новейших навигаторов системы ГЛОНАСС.



К воздушно-десантной подготовке привлечено около 500 военнослужащих разведывательных подразделений, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.



