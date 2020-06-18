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В Забайкалье работники сетевой компании украли электроопоры

В Забайкалье работники сетевой компании украли электроопоры
Общество,  Фото:пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю
Также они украли трансформатор стоимостью более 100 тысяч рублей

В Забайкалье руководитель одной из сетевых компаний края вступил с двумя своими подчинёнными в сговор, чтобы похитить имущество, находящееся на участке филиала в Каларском районе. Подозреваемые украли и продали 10 электроопор, причинив организации материальный ущерб в сумме 120 тысяч рублей.

После этого, соучастники договорились украсть трансформатор стоимостью более 100 тысяч рублей. Они вывезли статистическое устройство с территории организации на служебной машине. Прибыв в Читу, они перегрузили его в личный автомобиль одного из участников группы и продали. Вырученные деньги подозреваемые намеревались распределить между собой.

В настоящее время все украденное имущество изъято.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённые группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения», сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.  
уголовное дело
 
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