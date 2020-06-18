Они перевели себе деньги с карты женщины и подсунули её поддельные купюры
Накануне в дежурную часть Ангарска с заявлением обратилась 82-летняя местная жительница, которая рассказала, что парень и девушка украли её деньги.
На улице возле магазина к пожилой женщине подошли двое и сообщили, что якобы знают её дочь, которая попросила передать маме долг – тысячу рублей, однако у них только крупная денежная купюра и её необходимо разменять.
Чтобы произвести размен, пенсионерка пригласила незнакомцев к себе домой и, оставив их без присмотра в комнате, ушла на кухню. По версии оперативников, воспользовавшись отсутствием хозяйки, девушка взяла телефон бабушки и перевела на свою карту 7 тысяч рублей.
Второй подозреваемый дал пожилой женщине две купюры по 2 тысячи рублей, с просьбой разменять их по тысяче рублей. Она выполнила его просьбу.
Убирая деньги в кошелёк, пенсионерка обнаружила, что купюры не настоящие. О произошедшем потерпевшая тут же сообщила в полицию.
Полиция установила и задержала двух подозреваемых, жителей города Черемхово, ранее судимых 35-летнего мужчину и его 28-летнюю знакомую.
За мошенничество и кражу возбуждены два уголовных дела. В настоящий момент проверяется возможная причастность подозреваемых к аналогичным преступлениям, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
В Ангарске пара обманула и обокрала 82-летнюю пенсионерку
Общество, Фото:
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