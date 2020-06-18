Во время звонка мужчина был пьян
Северобайкальским городским судом Бурятии рассмотрено уголовное дело по обвинению мужчины в заведомо ложном сообщение о готовящемся взрыве.
В декабре 2019 пьяный житель Северобайкальска из дома позвонил в полицию и сообщил о готовившемся взрыве на железнодорожном вокзале города.
- С учётом признания вины, раскаяния в содеянном, признанных смягчающими наказание обстоятельствами, суд назначил наказание ему в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Приговор в законную силу не вступил.
Житель Бурятии получил срок за ложное сообщение о взрыве на вокзале
Общество, Фото:
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