Житель Бурятии получил срок за ложное сообщение о взрыве на вокзале

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Во время звонка мужчина был пьян



Северобайкальским городским судом Бурятии рассмотрено уголовное дело по обвинению мужчины в заведомо ложном сообщение о готовящемся взрыве.



В декабре 2019 пьяный житель Северобайкальска из дома позвонил в полицию и сообщил о готовившемся взрыве на железнодорожном вокзале города.



- С учётом признания вины, раскаяния в содеянном, признанных смягчающими наказание обстоятельствами, суд назначил наказание ему в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.



Приговор в законную силу не вступил.

