В Бурятии почти 3 тысячи человек соблюдают тотальную изоляцию в соцучреждениях

Режим соблюдается уже два месяца



В Бурятии учреждения социального обслуживания продолжают работать в режиме тотальной изоляции.



- В республике обеспечивается непрерывная деятельность 33 государственных и 6 негосударственных организаций социального обслуживания для пожилых граждан, инвалидов и детей. В учреждениях постоянно проживают 2850 челвоек. Введён усиленный противоэпидемической режим, отменены посещение близких и проведение массовых мероприятий, - сообщили в пресс-службе минсоцзащиты Бурятии.



С 17 апреля все учреждения перешли на новый режим работы «тотальная изоляция». За каждым из этих учреждений закреплён постоянно действующий персонал, работающий в смене по 14 дней и прошедший обязательный контроль на наличие коронавирусной инфекции. Сотрудники получили выплаты за работу в таких условиях, всего было выделено из бюджета почти 83 млн. рублей.



Кроме того, организована психологическая помощь, в том числе с применением дистанционных технологий. Обеспечена возможность дистанционного общения проживающих с родственниками и друзьями.



В республиканском центре социальной адаптации для лиц без определённого места жительства и занятий организованы условия для самоизоляции. Из резервного фонда финансирования непредвиденных расходов правительства республики выделено 900 тысяч рублей.





