Чимит Бальжинимаев пожелал работникам здравоохранения крепкого здоровья, благополучия и успехов
Председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов Чимит Бальжинимаев поздравил медработников и ветеранов здравоохранения с профессиональным праздником. В поздравлении говорится:
«Уважаемые медицинские работники, дорогие ветераны здравоохранения! От имени Улан-Удэнского городского Совета депутатов поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём медицинского работника!
Это праздничное событие отмечают в России уже 40 лет. Работать в медицине – это призвание и большая ответственность. Ваш самоотверженный труд во имя жизни и здоровья жителей Бурятии – это подвиг, достойный уважения. В столице Бурятии успешно трудятся высококвалифицированные кадры и талантливые специалисты.
Вы всегда готовы прийти на помощь к нам в трудную минуту. И сегодня именно вы находитесь на «передовой» в борьбе с коронавирусной инфекцией. Каждый день совершаете подвиг и ежечасно рискуете, чтобы каждый из нас был здоров.
Хочу поблагодарить всех работников здравоохранения. Всех, кто помогает людям в такое непростое время и находится на передовой в борьбе с пандемией. Низкий поклон вам и бесконечная благодарность.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и успехов в вашем благородном деле!»
Председатель горсовета Улан-Удэ поздравил медиков с профессиональным праздником
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