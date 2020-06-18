В Забайкалье у браконьеров изъяли почти 3 километра рыболовных сетей

Общество, Фото: из архива

Также были найдены лодки, удочки, рыболовный костюм и фонарь



В Забайкалье в природном парке «Ивано-Арахлейский» во время рейдов было выявлено 10 фактов нарушения природоохранного законодательства. В отношении нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях.



- В процессе проведения рейдовых мероприятий у нарушителей было изъято 15 рыболовных сетей общей протяженностью 750 метров, две резиновых лодки, три остроги, две удочки, рыболовный костюм и фонарь. Одновременно проведено обследование озера Иван и озера Арахлей на моторной лодке, из водоема изъято 2000 метров брошенных сетных орудий лова, - рассказал директор природного парка «Ивано-Арахлейский» Евгений Савицкий.



Также с рыбаками, местными жителями, отдыхающими проведено около 50 профилактических бесед на предмет лесного законодательства, правил пожарной безопасности, правил рыболовства, сообщили в пресс-службе минприроды края.



