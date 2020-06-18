Также были найдены лодки, удочки, рыболовный костюм и фонарь
В Забайкалье в природном парке «Ивано-Арахлейский» во время рейдов было выявлено 10 фактов нарушения природоохранного законодательства. В отношении нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях.
- В процессе проведения рейдовых мероприятий у нарушителей было изъято 15 рыболовных сетей общей протяженностью 750 метров, две резиновых лодки, три остроги, две удочки, рыболовный костюм и фонарь. Одновременно проведено обследование озера Иван и озера Арахлей на моторной лодке, из водоема изъято 2000 метров брошенных сетных орудий лова, - рассказал директор природного парка «Ивано-Арахлейский» Евгений Савицкий.
Также с рыбаками, местными жителями, отдыхающими проведено около 50 профилактических бесед на предмет лесного законодательства, правил пожарной безопасности, правил рыболовства, сообщили в пресс-службе минприроды края.
В Забайкалье у браконьеров изъяли почти 3 километра рыболовных сетей
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Также они украли трансформатор стоимостью более 100 тысяч рублей
Они перевели себе деньги с карты женщины и подсунули её поддельные купюры
Во время звонка мужчина был пьян
Также были найдены лодки, удочки, рыболовный костюм и фонарь
Режим соблюдается уже два месяца
В отношении матери решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Излишне взысканные деньги банк возвращал не пенсионеру, а приставам
На эти цели выделено более 840 млн рублей
Должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа
Она причинила ущерб местной администрации в размере более 1,8 млн
Суд конфисковал косметику в доход государства
Женщина пожаловалась в прокуратуру
Все посетители «Заповедного Подлеморья» должны носить маски и перчатки
Площадь нового терминала расширят до 6500 квадратных метров
Двоим автомобилистам грозит уголовная ответственность за повторное нарушение