В отношении матери решается вопрос о возбуждении уголовного дела
В Шилкинском районе Забайкалья инспекторы по делам несовершеннолетних вернули матери двухлетнего мальчика, который в одном тапочке в одиночку гулял по железнодорожным путям на станции Казаново.
- В силу своего возраста ребёнок не мог назвать свои имя и фамилию и тем более адрес проживания, и к поиску матери были привлечены все социальные службы. Совместными усилиями удалось установить родителей и место жительства ребенка, - рассказала инспектор ПДН Елена Наумова.
Матерью ребёнка оказалась 21-летняя местная жительница, у которой помимо этого ребёнка есть ещё и грудная дочь. Инспектор ПДН, приехав на место, увидела неприятную картину – дома грязно, продуктов практически нет, везде разбросан мусор и окурки сигарет, одежда детей вся грязная.
- В отношении женщины составлен административный протокол по части 1 ст. 5.35 КоАП РФ, с ней провели профилактическую беседу. Все собранные материалы направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав с целью постановки семьи на учет. Помимо этого, в настоящий момент в отношении женщины решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Оставление в опасности», - сообщили в пресс-службе Забайкальского ЛУ МВД на транспорте.
В Забайкалье двухлетний ребёнок в одном тапочке гулял по железнодорожным путям
Общество, Фото:
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