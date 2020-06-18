В Забайкалье глава сельского поселения «подарила» знакомому 5 участков

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Она причинила ущерб местной администрации в размере более 1,8 млн



В Забайкалье глава одного из сельских поселений, злоупотребив своими полномочиями, заключила в интересах знакомого договор и передала мужчине в пользование пять земельных участков для строительства дома общей стоимостью почти два миллиона рублей. Взамен чиновница получила три земельных участка, не подлежащих для использования по прямому назначению.



Своими незаконными действиями она причинила ущерб администрации поселения в размере более 1,8 млн рублей.



- В отношении главы сельского поселения возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 285 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного противоправного деяния, - сообщили в пресс-службе УМВД по Забайкальскому краю.





