Женщина пожаловалась в прокуратуру
В прокуратуру обратилась жительница Кяхтинского района Бурятии и заявила о нарушении её прав на оплату учебного отпуска.
Заявительница работает помощником воспитателя в детском саду города Кяхты. Заведующей учреждением в марте 2020 года ей предоставлен учебный отпуск. Однако оплата отпуска не была произведена.
Лишь в ходе прокурорской проверки отпускные выплачены.
Работодателю внесено представление, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, в отношении руководителя детского сада возбуждено административное дело за невыплата в срок выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений. Государственной инспекцией труда в Бурятии работодатель привлечена к административной ответственности в виде штрафа, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии помощнику воспитателя в Бурятии не оплатили учебный отпуск
Общество, Фото:
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