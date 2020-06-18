В Бурятии помощнику воспитателя в Бурятии не оплатили учебный отпуск

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Женщина пожаловалась в прокуратуру



В прокуратуру обратилась жительница Кяхтинского района Бурятии и заявила о нарушении её прав на оплату учебного отпуска.



Заявительница работает помощником воспитателя в детском саду города Кяхты. Заведующей учреждением в марте 2020 года ей предоставлен учебный отпуск. Однако оплата отпуска не была произведена.



Лишь в ходе прокурорской проверки отпускные выплачены.



Работодателю внесено представление, по результатам рассмотрения которого должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.



Кроме того, в отношении руководителя детского сада возбуждено административное дело за невыплата в срок выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений. Государственной инспекцией труда в Бурятии работодатель привлечена к административной ответственности в виде штрафа, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

